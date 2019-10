Mindestens 100 000 Euro Schaden bei Mehrfamilienhaus-Brand

Buchholz/Straßenhaus Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus im Westerwald ist ein Schaden von mindestens 100 000 Euro entstanden. Ein Mann und eine 56 Jahre alte Frau, die in dem Gebäude wohnten, zogen sich eine Rauchvergiftung zu.

Der 70 Jahre alte Hausbesitzer erlitt einen Schock, wie die Polizei in Straßenhaus am Donnerstag mitteilte. Das Feuer war in einem Schuppen ausgebrochen und war auf das angrenzende Wohnhaus übergesprungen. Wie es genau zu dem Brand am Mittwoch in Buchholz (Landkreis Neuwied) kam, war zunächst unklar. Experten der Polizei nahmen die Ermittlungen auf.