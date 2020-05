Mini-Demo vor Europatag für offene Grenzen

Echternach Eine Mini-Demo hat sich am Vortag des Europatags für die Öffnung der deutsch-luxemburgischen Grenze stark gemacht. „Es geht um ein freies Europa mit offenen Grenzen“, sagte die Sprecherin der luxemburgischen Stadt Echternach, Marina Leisen, am Freitag nach der Kundgebung von sechs politischen Vertretern des Großherzogtums und der rheinland-pfälzischen Nachbarregion.

Auch die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) hatte sich nach Angaben ihrer Staatskanzlei vom Donnerstag in einem Schreiben an die Bundesregierung für die Öffnung der Grenzen zu Frankreich und Luxemburg stark gemacht. Den 15. Mai als dafür im Raum stehendes Datum halte sie für zu spät. Verschiedene deutsche Außengrenzen würden ungleich behandelt. Die Situation an den Grenzen zu Frankreich und der Schweiz werde „zunehmend unerträglich“, hatten auch die SPD-Landesgruppen Rheinland-Pfalz, Saarland und Baden-Württemberg erklärt.