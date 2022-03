Krisenhilfe : Minister: Bis zu 30 Prozent der Flüchtenden Corona-positiv

Lebach Der Andrang von Flüchtlingen aus der Ukraine in der Landesaufnahmestelle im saarländischen Lebach ist derzeit groß. „Die Situation ist sehr angespannt“, sagte Innenminister Klaus Bouillon (CDU) am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur.

Bislang seien in Lebach mehr als 600 Ukrainer registriert worden. Der Minister ging davon aus, dass man ab jetzt pro Woche mit 400 bis 500 Flüchtlingen rechnen müsse. „Oberstes Gebot ist: Keiner wird abgewiesen, jede Person bekommt ein Dach über dem Kopf, Essen und Trinken.“ Das Land habe Kapazitäten in mehreren Städten angemietet: bei der Lebenshilfe in Homburg 88 Plätze, in einem Hotel in Oberthal 100 Plätze, in der Landessportschule 40 Plätze, in der Jugendherberge 100 Plätze plus ein Hotel in Bexbach.