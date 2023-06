Regierung Minister: Gesetz zur Mainzer Unimedizin soll geändert werden

Vor einigen Wochen hatte ein Brief von rund 40 Einrichtungsleitenden der Unimedizin der Johannes Gutenberg-Universität Mainz für Wirbel gesorgt. In dem Schreiben an den Aufsichtsratsvorsitzenden und Gesundheitsstaatssekretär Denis Alt (SPD) kritisierten Klinikdirektoren nach dpa-Informationen unter anderem eine „rigorose Sparpolitik“ sowie unbesetzte Stellen in der Verwaltung und forderten die Entlassung des kaufmännischen Vorstands. Seinerzeit sagte Alt: „Ich nehme diesen Brief und die darin enthaltenen Punkte sehr ernst.“ Der Aufsichtsrat werde sich mit den Kritikpunkten befassen und bei einigen Punkten kurzfristig nach Lösungen suchen. Ziel sei, „konkrete Probleme abzustellen und ein vertrauensvolles Arbeiten wieder zu ermöglichen“.