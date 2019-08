Minister gratuliert Bildhauer Kornbrust zum 90. Geburtstag

Saarbrücken Er hat eine quer durch Europa verlaufende Skulpturenstraße initiiert und zahlreiche Kunstwerke geschaffen: Der Bildhauer Leo Kornbrust habe die saarländische Kunstszene seit vielen Jahren entscheidend mitgeprägt, teilte Saarlands Kulturminister Ulrich Commerçon (SPD) zum 90. Geburtstag des Künstlers am Samstag mit.

Kornbrust hatte 1971 zunächst eine „Straße der Skulpturen“ im St. Wendeler Land auf den Weg gebracht. Später verknüpfte er sein Projekt unter dem Titel „Straße des Friedens“ mit anderen Künstlern und Institutionen zu einer europäischen Skulpturenstraße. Die Grundidee dafür stammte von dem jüdischen Künstler Otto Freundlich, der 1943 in einem deutschen Konzentrationslager im besetzten Polen ermordet wurde. Kornbrust setzte das Projekt in Gedenken an Freundlich um.