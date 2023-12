Krankenhäuser Minister Hoch: Brauchen eine echte Patientensteuerung

Ein weiteres Universitätsklinikum neben Mainz hält Hoch in Rheinland-Pfalz nicht für nötig. „Wir müssen bei der Krankenhausreform auch aufhören, in Ländergrenzen zu denken“, sagte der SPD-Politiker. Es gebe etwa jenseits der Landesgrenzen etwa in Mannheim, in Bonn oder auch in Homburg/Saar große Häuser, die gewisse Leistungsspektren auch für rheinland-pfälzische Patienten abdecken könnten.