Pandemien Minister Hoch: Die Corona-Sommerwelle ist da

Eine Sommerwelle von Corona-Infektionen ist nach Einschätzung des rheinland-pfälzischen Gesundheitsministers Clemens Hoch derzeit in Rheinland-Pfalz spürbar. „Wir haben auffällig höhere Fallzahlen als noch im Mai“, sagte der SPD-Politiker im Redaktionsgespräch mit der Deutschen Presse-Agentur in Mainz. „Aber auch die vergangenen Jahre gab es immer eine Sommerwelle, weil die Menschen dann mehr Leute treffen, in den Urlaub fahren oder zu Festivals mit Tausenden anderen Menschen gehen.“