Minister sagt intensiven Dialog für Neuordnung zu

Nach scharfer Kritik an Plänen zur Neuordnung der Hochschulen in Rheinland-Pfalz hat Wissenschaftsminister Konrad Wolf (SPD) eine intensive Beteiligung der Universitäten zugesagt. Anforderungen und Rahmenbedingungen der Umstrukturierung würden in den nächsten Wochen und Monaten gemeinsam mit den Universitäten erarbeitet, sagte Wolf am Freitag im Landtag. dpa