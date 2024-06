Gesundheit Minister sensibilisiert vor Gefahren durch Tigermücke

Im Kampf gegen die Asiatische Tigermücke setzt der saarländische Gesundheitsminister Magnus Jung (SPD) auch auf Prävention. „Wir wollen versuchen, die Verbreitung zu bremsen und dazu können die Bürger einen Beitrag leisten“, sagte er am Dienstag in Saarbrücken. Wie andere Mückenarten vermehrten sich Tigermücken gerne in stehenden Gewässern. Daher empfahl er, diese in Gärten generell zu vermeiden und unter anderem Regentonnen, die als Brutstätten dienen könnten, abzudecken.