Gesundheitswesen Minister und Kassenärzte für elektronische Patientenakte

In Österreich, wo es die ePA schon seit Jahren gebe, machten inzwischen mehr als 90 Prozent der Patienten freiwillig mit, sagte Bartels. In Deutschland wird die ePA einer Umfrage zufolge von weiten Teilen der Bevölkerung akzeptiert. In einer vom Digitalverband Bitkom in Auftrag gegebenen Meinungsumfrage erklärten 71 Prozent der Befragten, dass sie die ePA bereits nutzen oder in der Zukunft anwenden werden.