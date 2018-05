später lesen Minister will Verbesserung der Personallage in Gefängnissen FOTO: Fredrik von Erichsen FOTO: Fredrik von Erichsen Teilen

Der rheinland-pfälzische Justizminister Herbert Mertin (FDP) will sich für eine Entlastung der Personalsituation in Gefängnissen einsetzen. „Das Ziel ist natürlich immer, Verbesserungen zu erreichen - auch beim nächsten Doppelhaushalt“, sagte Mertin der Deutschen Presse-Agentur. Er nannte keine Details mit Blick auf die Verhandlungen. Der Bund der Strafvollzugsbediensteten dringt auf weitere Stellen. „Wir haben steigende Gefangenenzahlen“, sagte der Landesvorsitzende Winfried Conrad. Es gebe keine Anzeichen, dass sich dieser Trend ändere. „Die Situation wird sich noch verschärfen, weil in den nächsten Jahren viele Kollegen in den Ruhestand gehen.“ dpa