später lesen Minister Wissing mit Start-up-Gründern in den USA FOTO: Andreas Arnold FOTO: Andreas Arnold Teilen

Twittern

Teilen



Gemeinsam mit rheinland-pfälzischen Firmengründern ist Wirtschaftsminister Volker Wissing (FDP) am Montag in die USA aufgebrochen. Die Reise mit Vertretern von elf Start-up-Unternehmen nach New York sei die erste dieser Art, sagte eine Ministeriumssprecherin in Mainz. dpa