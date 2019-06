Minister Wolf stellt Ziele der Forschungsinitiative vor

Konrad Wolf. Foto: Arne Dedert/Archivbild.

Mainz Welche Forschungsprojekte an rheinland-pfälzischen Hochschulen werden in den kommenden Jahren vom Land gefördert? Details dazu wird Wissenschaftsminister Konrad Wolf heute in Mainz vorstellen. Der SPD-Politiker unterzeichnet dann auch konkrete Zielvereinbarungen der rheinland-pfälzischen Forschungsinitiative als dem zentralen Förderinstrument des Landes mit den entsprechenden Hochschulen für die Jahre 2019 bis 2023. Mit dabei sein wird unter anderem auch der Vorsitzende der Landeshochschulrektorenkonferenz, Michael Jäckel, der Präsident der Universität Trier ist.