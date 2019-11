Minister Wolf und die SPD

Konrad Wolf (SPD), Wissenschaftsminister von Rheinland-Pfalz. Foto: Boris Roessler/dpa/Archivbild.

Mainz Der rheinland-pfälzischen Wissenschaftsminister Konrad Wolf (57) ist erst vor rund drei Jahren in die SPD eingetreten. „Ich hätte jemanden gebraucht, der gesagt hätte: Komm halt mal mit, schau es Dir an!

“, sagte Wolf im Redaktionsgespräch mit der Deutschen Presse-Agentur in Mainz. „Das ist die beste Mitgliederwerbung für jemanden, der interessiert ist“, betonte der Sozialdemokrat. „Ich war sehr an Politik interessiert; dass ich nie parteipolitisch aktiv war, lag auch an meiner Biografie.“ Wolf hat oft den Wohnort gewechselt. „Da war nie so ein stabiles Umfeld.“ „Die SPD war für meine Biografie naheliegend.“

Wolf ist seit Mai 2016 Minister für Wissenschaft, Weiterbildung und Kultur in Rheinland-Pfalz. Er war zunächst parteilos und trat erst vier Monate später in die SPD ein. Zuvor war der Physiker aus der Oberpfalz Hochschulpräsident in Kaiserslautern.