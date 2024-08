Unglück in Mosel-Ort Minister zu Hoteleinsturz: Emotionale Situation für Kräfte

Die Bergung nach dem Einsturz eines Hotels in Kröv an der Mosel ist für die Einsatzkräfte nach Angaben des rheinland-pfälzischen Innenministers Michael Ebling (SPD) ein „außerordentlich herausfordernder Einsatz“. „Das ein Gebäude derart in sich zusammenstürzt, ist zweifelsohne ein sehr ungewöhnlicher Vorgang“, sagte Ebling. Er dankte den Kräften für einen hochprofessionellen Einsatz.