Ministerin: Alle Schüler sollten NS-Gedenkstätte besuchen

Der Besuch einer Gedenkstätte zu den Verbrechen in der NS-Zeit sollte nach Ansicht von Bildungsministerin Stefanie Hubig (SPD) für alle Schüler zu einem festen Teil des Unterrichts gehören. „Mir ist es wichtig, dass jede Schülerin und jeder Schüler in Rheinland-Pfalz mindestens einmal in der Schullaufbahn eine Gedenkstätte besucht oder in Kontakt mit Zeitzeugen kommt“, sagte die Ministerin zum Holocaust-Gedenktag am Samstag. dpa