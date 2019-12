Ministerin begrüßt Habecks Vorstoß zu Flüchtlingskindern

Mainz Die rheinland-pfälzische Integrationsministerin Anne Spiegel (Grüne) unterstützt den Vorschlag des Grünen-Vorsitzenden Robert Habeck, bis zu 4000 Flüchtlingskinder aus Griechenland nach Deutschland zu holen.

„Die Zustände in den überfüllten Flüchtlingslagern Griechenlands sind katastrophal“, betonte Spiegel am Montag in Mainz. „Rund 40 000 Flüchtlinge harren bei Regen und Kälte in überfüllten Zelten aus.“ Unter dieser Situation litten Frauen und Kinder besonders.