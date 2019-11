Ministerin bespricht mit Katholischen Kliniken Insolvenz

Bad Ems Nach einem Gespräch über die Insolvenz in Eigenverwaltung zweier Kliniken an der Lahn hat sich die Mainzer Gesundheitsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler (SPD) vorsichtig optimistisch gezeigt. „Der Träger hat offen und transparent über die aktuelle Situation informiert.

Es wurde deutlich, dass das Verfahren eine Chance bietet für eine erfolgreiche Neuaufstellung der beiden Standorte“, teilte die rheinland-pfälzische Ministerin nach dem Austausch am Mittwoch in Bad Ems mit. Sie habe mit Vertretern der Krankenhäuser und mit Politikern der Region gesprochen.

Die Katholische Kliniken Lahn GmbH mit je einem Krankenhaus in Bad Ems und Nassau hatte am Dienstag Insolvenz in Eigenverwaltung beantragt. An beiden Standorten beschäftigt sie insgesamt rund 250 Mitarbeiter.