Lebensmittelkontrollen : Ministerin fordert bundesweites Meldeportal für Ekel-Restaurants

Trier/Mainz Lebensmittelkontrolleure im Land stoßen auf hygienische Verstöße. Kunden finden aber kaum heraus, welche Betriebe sauber arbeiten. Verbraucherschützer sind für ein Smiley-System.

Kita-Kinder erkrankten an verdorbenen Käsespätzle, Eier waren mit Salmonellen behaftet, in der Schokoladencremetorte eines Hotels steckte eine Katzenkralle: Lebensmittelkontrolleure in Rheinland-Pfalz sind im vergangenen Jahr erneut auf Ekel-Zustände in Betrieben gestoßen. Wollen Verbraucher aber herausfinden, wo genau es hygienische Mängel gibt, fischen sie auf der Suche allzu oft im Trüben.

Die rheinland-pfälzische Ernährungsministerin Ulrike Höfken (Grüne) fordert nun ein bundesweites Portal, auf dem Verbraucher einsehen können, in welchen Betrieben es Ekel-Meldungen gab. Rheinland-Pfalz, das in diesem Jahr den Vorsitz der Verbraucherschutzministerkonferenz hat, soll dabei voranschreiten. Bis November solle eine Analyse vorliegen, wie die einzelnen Bundesländer die Meldungen handhabten. „Ziel ist danach eine gemeinsame, einheitliche Plattform, die Transparenz für den Verbraucher schafft“, sagte die Eifelerin bei der Bilanz der Lebensmitteluntersuchungen in Koblenz.

Verbraucher in Dänemark erfahren im Internet oder an Ladentüren durch Smileys, wie es um die Sauberkeit von Lebensmittelbetrieben steht. Die Beanstandungen von Kontrolleuren sei mit dem System um die Hälfte zurückgegangen, sagt Sprecher Dario Sarmadi. Foodwatch bietet seit Januar unter anderem die Internet-Plattform „Topf Secret“ an, auf der Bürger die Veröffentlichung von Hygienekontrollen in Gastronomiebetrieben beantragen können. 1260 Anfragen seien bislang alleine aus Rheinland-Pfalz eingegangen, in denen Menschen sich nach der Sauberkeit von Restaurants, Hotels oder Metzgereien erkundigt haben. Bundesweit gab es dabei schwere Hygiene-Mängel wie den stark verschmutzten Lagerbereich in einem Fastfood-Restaurant in Baden-Württemberg, „schimmelähnliche Beläge“ in den Kühlräumen eines Leipziger Hotels und Schaben in einem Karlsruher Schnellimbiss.