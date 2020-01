Ministerin für Aufnahme gestrandeter Flüchtlinge in Ägäis

Mainz Das vierte Jahr in Folge nimmt Rheinland-Pfalz weniger Asylbewerber auf. Wieder rückläufig ist 2019 auch die Zahl der Abschiebungen. Der Flüchtlingsrat ist besorgt über die Situation in den Einrichtungen der Erstaufnahme.

Angesichts überfüllter Flüchtlingslager in Griechenland hat sich die rheinland-pfälzische Integrationsministerin Anne Spiegel (Grüne) für ein Aufnahmeprogramm der Bundesregierung ausgesprochen. „Rund 40 000 Flüchtlinge harren bei Regen und Kälte in überfüllten Zelten aus“, sagte Spiegel der Deutschen Presse-Agentur. Deutschland müsse angesichts katastrophaler Zustände auf mehreren Ägäis-Inseln seiner internationalen Verantwortung gerecht werden und Vorbild für andere europäische Staaten sein. Rheinland-Pfalz sei bereit, bei der Aufnahme seinen Anteil zu leisten.

Im vergangenen Jahr ging die Zahl der neu in Rheinland-Pfalz aufgenommenen Flüchtlinge das vierte Jahr in Folge zurück. Von Anfang Januar bis Ende Dezember 2019 wurden dem Land über das bundesweite Verteilsystem EASY 5898 Asylbewerber zugewiesen, wie das Integrationsministerium mitteilte. Hauptherkunftsländer waren den Angaben zufolge Syrien, Nigeria, Türkei, Pakistan und Iran.

Zum vergangenen Jahreswechsel lebten 2045 Menschen in den vier Aufnahmeeinrichtungen für Asylbegehrende (Afa) des Landes. Platz gibt es in Speyer, Trier, Hermeskeil und Kusel für 3130 Menschen.

Der Flüchtlingsrat tritt für eine dezentrale Unterbringung von Geflüchteten ein. Asylsuchende sollten so schnell wie möglich dezentral in den Kommunen untergebracht werden, forderte die Geschäftsführerin des Arbeitskreises Asyl - Flüchtlingsrat Rheinland-Pfalz, Pierrette Onangolo. Die Unterbringung in einer großen Erstaufnahmeeinrichtung bedeute „räumliche Enge, Verlust an Privatsphäre, ständige Kontrolle, fehlende wohngerechte Infrastruktur, fremdbestimmtes Leben, Isolation und Ghettoisierung“. Diese Situation sei psychisch äußerst belastend, mache die Menschen krank und hemme die Integration. „Wir befürchten, dass unter der neuen Gesetzeslage die Afas Orte der Isolation und der Perspektivlosigkeit werden.“