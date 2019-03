später lesen Ministerin Hubig kündigt weitere Mehrausgaben für Kitas an Teilen

Bildungsministerin Stefanie Hubig (SPD) hat für den Entwurf zur Neufassung des Kita-Gesetzes weitere Mehrausgaben vorgesehen. Auf die bereits angekündigten 62 Millionen Euro an zusätzlichen Investitionen werde noch etwas draufgepackt, sagte sie am Donnerstag im rheinland-pfälzischen Landtag in Mainz. dpa