Chemiebranche Ministerin: Regierung steht im engen Austausch mit BASF

Die chemische Industrie stehe wie die anderen energieintensiven Industriezweige in Europa und gerade auch in Deutschland unter einem erheblichen internationalen Wettbewerbsdruck. Dieser Druck sei besonders in den exportorientierten Branchen ausgeprägt, erklärte die FDP-Politikerin. Bei der Situation von BASF handele es sich demnach nicht um ein rheinland-pfälzisches Spezifikum, sondern um Fragen der internationalen Wettbewerbsfähigkeit in Deutschland sowie Europa insgesamt.