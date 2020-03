Ministerin Spiegel für mehr Kinderrechte in Landesverfassung

Mainz Seit dem Jahr 2000 sind Kinderrechte in der Verfassung von Rheinland-Pfalz verankert. Dazu gehören aber bislang keine Rechte zur Beteiligung von Kindern und Jugendlichen, wie sie der Kinderschutzbund fordert.

Die Landesverfassung von Rheinland-Pfalz sollte nach Auffassung von Familienministerin Anne Spiegel (Grüne) um zusätzliche Kinderrechte ergänzt werden. „Sowohl die Orientierung allen staatlichen Handelns am Kindeswohl als auch Beteiligungsrechte sollten in der rheinland-pfälzischen Landesverfassung gestärkt werden“, sagte Spiegel der Deutschen Presse-Agentur. „Ich setze mich daher dafür ein, dass der Landtag in der nächsten Legislaturperiode eine entsprechende Verfassungsänderung vornimmt.“

Die Jugend- und Familienministerin reagierte damit auf die Forderung des Kinderschutzbunds Rheinland-Pfalz nach einer Änderung der Landesverfassung. Dort sind Kinderrechte seit dem Jahr 2000 in Artikel 24 verankert. In der jetzigen Fassung fehle aber eine eindeutige Verpflichtung zur Beteiligung von Kindern in allen sie betreffenden Angelegenheiten, kritisierte der Kinderschutzbund in einer Resolution. Ebenso fehle ein klares Bekenntnis des Landes zum Vorrang des Kindeswohl bei allem staatlichen Handeln.