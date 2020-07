Ministerin Spiegel für Paritätsgesetz bei Landtagswahlen

Mainz Das Thüringer Verfassungsgericht hat ein Gesetz gekippt, das mehr Frauen in den Landtag bringen sollte. Frauenministerin Spiegel will sich das kontrovers diskutierte Urteil genau ansehen. Die AfD fühlt sich durch den Richterspruch bestätigt.

Die designierte Spitzenkandidatin der Grünen in Rheinland-Pfalz, Anne Spiegel, ist für eine gesetzlich festgelegte Quote für Kandidatenlisten der Landtagswahlen. „Das Paritätsgesetz ist vom Verfassungsgericht in Thüringen zwar gekippt worden“, sagte die Frauenministerin im Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur in Mainz. „Aber wir werden uns genau die Urteilsbegründung anschauen.“