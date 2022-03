Untersuchungsausschuss : Ministerin Spiegel im Fokus: Mammutsitzung zu Flutkatasrophe

Mainz Als Umweltministerin von Rheinland-Pfalz war die jetzige Bundesfamilienministerin Spiegel für den Hochwasserschutz zuständig. Der Mainzer Untersuchungsausschuss zur Flutkatastrophe stellt kritische Fragen an die damalige Leitung des Ministeriums.

In einer Mammutsitzung des rheinland-pfälzischen Untersuchungsausschusses zur Flutkatastrophe im Ahrtal haben sich am Freitag alle Blicke auf die damalige Umweltministerin Anne Spiegel gerichtet. Noch vor der für den Abend angesetzten Befragung der Grünen-Politikerin und jetzigen Bundesfamilienministerin berichteten enge Mitarbeiter von ihr, wie sie die Flutnacht vom 14. auf den 15. Juli 2021 erlebten. In der Sturzflut durch das enge Flusstal kamen 134 Menschen ums Leben.