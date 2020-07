Ministerin Spiegel will Einbürgerungen einfacher machen

Mainz Rheinland-Pfalz rangiert bei der Einbürgerung bundesweit in der Spitzengruppe. Eine Studie zeigt, dass es dabei nur wenig Probleme in den Kommunen gibt. Und: Die oft langwierigen Verfahren könnten durch mehr doppelte Staatsbürgerschaften kürzer werden.

Rheinland-Pfalz hat nach Hamburg und Bremen die höchste Einbürgerungsquote von Ausländern in Deutschland und will diese noch weiter steigern. Mit einer Quote von rund 1,3 Prozent habe das Bundesland 2018 den ersten Platz aller Flächenländer belegt, sagte Integrationsministerin Anne Spiegel (Grüne) am Dienstag in Mainz bei der Vorstellung einer Studie des Instituts für Sozialpädagogische Forschung zum Einbürgerungsverhalten. 2019 sei die Quote - auch wegen des Brexits - auf 1,34 oder mehr als 6000 Menschen gestiegen. Darunter waren rund 650 Briten und damit fast ebensoviele wie Türken, die die größte Gruppe stellten.