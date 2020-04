Ministerin: Strenge Auflagen für Heimbewohner alternativlos

Mainz Die rheinland-pfälzische Gesundheitsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler (SPD) hält die strengen Auflagen für Alten- und Pflegeheime sowie deren Bewohner in der Corona-Krise für alternativlos.

83 Prozent der 114 bis zum Montag im Land an der Lungenkrankheit Covid-19 gestorbenen Menschen seien über 70 Jahre alt gewesen, sagte sie am Dienstag in Mainz. Es handele sich bei Senioren um eine besonders schützenswerte Personengruppe. Genau diesem Schutz diene die am 16. Mai in Kraft getretene Rechtsverordnung für solche Heime.