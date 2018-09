Ministerin vermutet „leichten Bettenabbau“ in Krankenhäusern

Der neue Krankenhausplan für Rheinland-Pfalz wird nach Angaben der rheinland-pfälzischen Gesundheitsministerin einen „leichten Bettenabbau“ bringen. Es werde aber kein „Schließungsplan“, sagte Sabine Bätzing-Lichtenthäler (SPD) am Dienstag in Mainz. dpa

Genaue Zahlen zu den Anpassungen in dem Plan, der bis Ende des Jahres fertig sein und für die Zeit von 2019 bis 2025 gelten soll, nannte sie noch nicht. Er betrifft 77 Krankenhäuser an 97 Standorten im Land und wird eine stärkere Beobachtung bringen: Vorgesehen ist, dass die Kliniken fortan regelmäßig pro Jahr ihre Auslastungen melden müssen. So sollen Bettenkapazitäten künftig schneller angepasst werden.