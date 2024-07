Landtag Ministerin: Veterinär-Verwaltung auf Tierseuchen vorbereitet

Umweltministerin Katrin Eder (Grüne) hat sich im Landtag zuversichtlich geäußert, die Afrikanische Schweinepest in Rheinland-Pfalz einzudämmen. Es gebe einen intensiven Dialog mit den zuständigen Stellen im Nachbarland Hessen und auch der Jägerschaft in Rheinland-Pfalz, sagte die Ministerin in Mainz in der Parlamentsdebatte über ein Landesgesetz zur Tiergesundheit. Die Veterinär-Verwaltung habe sich gut auf Tierseuchen vorbereitet. Mit dem im Landtag beschlossenen neuen Gesetz werde auch die Prävention gestärkt.