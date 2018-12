Ministerium: Badeseen frei von multiresistenten Keimen

In allen 69 rheinland-pfälzischen Badeseen sind keine multiresistenten Keime nachgewiesen worden. Das geht aus einem Abschlussbericht der Universitätsmedizin Mainz hervor, wie das rheinland-pfälzische Umweltministerium am Freitag mitteilte. dpa

Für die Untersuchungen waren Badegewässern und ausgewählten Fließgewässern zwischen Juni und Oktober einmalig Stichproben entnommen worden.

In zwei Fließgewässern konnte die Universitätsmedizin Mainz multiresistente Keime nachweisen. Das sei zu erwarten gewesen, da unter anderem gereinigte Abwässer der Kläranlagen aus der Kanalisation in die Fließgewässer gelangen können, teilte das Ministerium mit. Die Behörde rät daher vom Baden in Fließgewässern ab.

Bei Recherchen des NDR waren im Februar multiresistente Keime in Badeseen und Flüssen in Niedersachsen gefunden worden. Wasserschutzbehörden in ganz Deutschland waren alarmiert von der Entdeckung solcher Erreger, bei denen Antibiotika wirkungslos bleiben.