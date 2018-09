später lesen Ministerium bekräftigt Vorbehalt bei Abschiebungen Teilen

Das rheinland-pfälzische Integrationsministerium hat seinen Zustimmungsvorbehalt bei Abschiebungen nach Afghanistan und Irak bekräftigt. Die Lage in beiden Ländern sei nach wie vor so, dass vollziehbar Ausreisepflichtige nicht dorthin zurückgeführt werden sollten, sagte am Donnerstag der zuständige Abteilungsleiter Daniel Asche in Mainz. dpa