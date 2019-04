später lesen Ministerium gibt Stadt Schuld an Brückenbaustellen-Problem Teilen

Das rheinland-pfälzische Verkehrsministerium sieht die Schuld für die Verkehrsprobleme wegen drei gleichzeitiger Brückensanierungen in und um Koblenz bei der Stadt. Die Kommune habe zu keiner Zeit signalisiert, dass während der Arbeiten an der Südbrücke und der Bendorfer Brücker auch eine Sanierung der Pfaffendorfer Brücke geplant sei, sagte Verkehrsstaatssekretärin Daniela Schmitt (FDP) am Donnerstag im Wirtschaftsausschuss des Landtages in Mainz. dpa