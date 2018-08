später lesen Ministerium: Häftlinge nur mit Genehmigung festschnallen Teilen

Rheinland-Pfalz will Häftlinge grundsätzlich nur noch mit Genehmigung eines Richters festschnallen. Das teilte das Justizministerium am Freitag in Mainz mit. Damit reagiert das Land auf ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts zum Fixieren von Psychiatriepatienten. dpa