später lesen Ministerium: Lager Kriegsfeld soll wieder in Betrieb gehen Teilen

Twittern

Teilen



Im Zuge einer wachsenden Bundeswehr will das Verteidigungsministerium acht Lager für Material und Munition wieder in Betrieb nehmen - darunter Kriegsfeld im Donnersbergkreis. Die Umsetzung werde schrittweise zwischen 2020 und 2031 erfolgen, teilte das Ministerium am Dienstag mit. dpa