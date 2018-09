Das rheinland-pfälzische Wissenschaftsministerium hält es für realistisch, die Präsidentenstelle der Hochschule Mainz bis März 2020 neu zu besetzen. Es werde davon ausgegangen, dass das neue Bewerbungsverfahren und die Wahl bis dahin abgeschlossen seien, sagte eine Sprecherin am Donnerstag. dpa

Die Hochschule Mainz hatte am Mittwoch mitgeteilt, dass der erst im Juli zum Präsidenten gewählte Oliver Konradt das Amt aus persönlichen Gründen nicht antreten werde. Der amtierende Präsident Gerhard Muth bleibe in der Übergangszeit kommissarisch im Amt. Muth, der das Amt seit 2007 bekleidet, wird voraussichtlich im März 2020 in Ruhestand gehen.