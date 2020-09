Ministerium prüft Ausweisung von Wolfspräventionsgebiet

Eine Wölfin läuft über eine Wiese. Foto: ---/TMUEN/Tom Wetzling /dpa/Symbolbild

Mainz Nach 20 Wolfrissen in der Eifel prüft das rheinland-pfälzische Umweltministerium die Ausweisung eines Wolfspräventionsgebietes. Anfang Oktober werde es dazu Gespräche des „Runden Tischs Großkarnivoren“ geben, teilte das Ministerium am Donnerstag in Mainz mit.

Denkbar sei auch die Ausweitung der „Pufferzone“ Eifel, die angrenzend an ein Präventionsgebiet in Nordrhein-Westfalen im vergangenen Herbst ausgewiesen wurde. Diese Zone umfasst die Verbandsgemeinden Prüm, Gerolstein und Adenau.

Das Umweltministerium nehme die Sorgen der Nutztierhalter in der Region ernst, sagte eine Sprecherin des Ministeriums. Fakt sei, dass in der zweiten Julihälfte 18 Schafe und zwei Kälber an verschiedenen Orten in der Eifel von jeweils einem Wolf gerissen wurden. Fast alle Risse konnten einem Wolf, der „Billy“ genannt wird, klar zugeordnet werden. Der Wolf stammt aus einem Rudel in Emsland in Niedersachsen. Zuvor hatten andere Medien über die Risse berichtet.

Derzeit gebe es in Rheinland-Pfalz nur ein Wolfspräventionsgebiet, sagte die Sprecherin weiter. Es umfasse die Landkreise Altenkirchen, Westerwald, Neuwied, die Stadt Koblenz und kleinere Teile der Landkreise Mayen-Koblenz und Rhein-Lahn. Die dortigen Halter von Schafen und Ziegen sowie die Betreiber von Wildgehegen können Fördermittel für die Sicherung von Herden mit Zäunen und Hunden beantragen. Wenn Tiere von einem Wolf gerissen werden, werden die Halter vom Land entschädigt.