Ministerium: Schulprüfungen außer Abi noch nicht entschieden

Mainz Neben dem viel diskutierten Abitur beschäftigt sich das rheinland-pfälzische Bildungsministerium auch mit dem weiteren Umgang mit anderen Schulprüfungen in der Corona-Krise. Ein Team innerhalb des Ministeriums schaue gerade gezielt darauf, was schulrechtlich zu beachten sei, welche Prüfungen nach einer Wiederaufnahme des Schulbetriebs ausnahmsweise verzichtbar und welche nötig seien, sagte die Sprecherin des Bildungsministeriums, Sabine Schmidt, der Deutschen Presse-Agentur in Mainz.



Es gehe auch darum, was den Schülern bis zu den Sommerferien noch zumutbar sei und was von Lehrern noch korrigiert werden könne.