Ministerium weiß nichts zu Überprüfung in Bamf-Außenstelle

Das Integrationsministerium in Mainz hat nach eigenen Angaben keine Kenntnis von den Überprüfungen in der Binger Außenstelle des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge (Bamf). Man sei von der Bundesbehörde bislang nicht unterrichtet worden, teilte das Ministerium am Dienstag in Mainz mit. Es sei daher auch nicht bekannt, aus welchen Gründen in Bingen getroffene asylrechtliche Entscheidungen überprüft würden. dpa