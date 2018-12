später lesen Ministerium weist Vorwürfe zu Notfall-Versorgung zurück FOTO: Andreas Arnold FOTO: Andreas Arnold Teilen

Twittern

Teilen



Das Innenministerium wehrt sich gegen Vorwürfe zur Notfall-Versorgung in Rheinland-Pfalz. Innenstaatssekretär Randolf Stich (SPD) erklärte am Montag, im Schnitt seien die Rettungsfahrzeuge nach sieben Minuten und 33 Sekunden am Einsatzort. dpa