später lesen Ministerium will Bauern mit Agrar-App helfen Teilen

Twittern

Teilen



Mit einer Agrar-App will das rheinland-pfälzische Landwirtschaftsministerium den Bauern das Arbeiten erleichtern. Das Programm gebe auf dem Smartphone zum Beispiel Auskunft über die Hangneigung der Felder, Bodendaten, Bodenfeuchte sowie Klimadaten, Wetterdaten oder Gewässerschutzauflagen. Die App sei eine „digitale Lösung für jedermann“, erklärte Landwirtschaftsstaatssekretär Andy Becht (FDP) am Dienstag bei den Agrartagen Rheinhessen in Nieder-Olm. dpa