Ministerpräsident Hans: Die Krise ist nicht 2021 vorbei

Saarbrücken Die Corona-Krise wird nach Ansicht des saarländischen Ministerpräsidenten Tobias Hans (CDU) im Jahr 2021 noch nicht vorbei sein. „Es ist völlig klar, dass die kommenden Wochen und Monate, die jetzt folgen, schwierig sind“, sagte er am Dienstag im Landtag in Saarbrücken bei einer Debatte über den Landeshaushalt für die Jahre 2021 und 2022.

„Wenn wir 2021 die Herrschaft über das Corona Virus gewinnen sollten, dann heißt das noch lange nicht, dass wir aus dem Krisenmodus herauskommen. Dann heißt das noch lange nicht, dass diese Krise bewältigt ist“, betonte der Ministerpräsident. „Ganz im Gegenteil: Die Wunden, die diese Pandemie geschlagen hat, die werden dann offen zutage treten.“ Es werde dann besonders darum gehen, „den Strukturwandel in unserem Land beschleunigt voranzutreiben“.

Es sei „völlig klar, dass wir bei allen Fortschritten, die wir erzielt haben in der Bekämpfung der Pandemie, immer wieder Rückschritte erleiden müssen. Und die aktuellen Zahlen die können uns nicht positiv stimmen“. Es sei richtig, jetzt mehr zu investieren als normalerweise: „Wir wollen, dass die Menschen, wenn diese Pandemie überstanden ist, nicht schlechter dastehen als die Menschen in anderen Bundesländern.“

Hans sagte: „In der Phase der Pandemie ist es notwendig, dass Bund und Länder heftig Geld in die Hand nehmen, um betroffenen Wirtschaftszweigen zu helfen.“ Die Landesregierung halte deshalb an ihrer „Investitionsoffensive“ fest: „Das Gebot lautet Investieren.“ Er widersprach der Kritik des Linke-Fraktionsvorsitzenden Oskar Lafontaine an zu geringen Investitionen im Saarland. Im Vergleich zu den finanzschwächeren westdeutschen Flächenländern liege das Saarland „in einem ordentlichen Mittelfeld“.