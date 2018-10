später lesen Ministerpräsident Hans ist neuer CDU-Landesparteichef FOTO: Oliver Dietze FOTO: Oliver Dietze Teilen

Saarlands Ministerpräsident Tobias Hans ist neuer Landesparteichef der CDU Saar. Hans erhielt am Freitagabend auf einem Landesparteitag in Neunkirchen 298 von 312 Delegiertenstimmen (95,5 Prozent). Der 40-Jährige folgt damit auf Annegret Kramp-Karrenbauer, die mehr als sieben Jahre an der Spitze des Landesverbandes stand. dpa