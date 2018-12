später lesen Ministerpräsident Hans verteidigt Saarland gegen Kritik FOTO: Christian Charisius FOTO: Christian Charisius Teilen

Der saarländische Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) hat Kritik an der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit seines Bundeslandes zurückgewiesen. „Wir haben uns in einem beispiellosen Prozess nach oben gearbeitet“, sagte Hans in einem Interview mit der „WELT“ (Donnerstag). dpa