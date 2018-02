Ministerpräsidentenwechsel an der Saar soll zügig geschehen

Neuer Ministerpräsident im Saarland soll CDU-Fraktionschef Tobias Hans (CDU) werden. Landesvorstand und Fraktion der Partei nominierten den 40-Jährigen am Montagabend einstimmig zum Nachfolger von Annegret Kramp-Karrenbauer. Sie hatte zuvor ihren Rückzug vom Posten der Regierungschefin verkündet, weil sie Generalsekretärin der Bundespartei werden will. dpa

Der künftige saarländische Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) soll sein Amt möglichst zügig antreten. „Es geht darum, dass es geschäftsmäßig weitergehen muss“, sagte der Sprecher der CDU Saar am Dienstag in Saarbrücken. Je eher der 40-jährige Hans in sein Amt komme, desto eher könne Noch-Ministerpräsidentin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) ihr Amt als neue CDU-Generalsekretärin ausüben. Sie soll am kommenden Montag (26. Februar) bei einem Parteitag der CDU in Berlin gewählt werden.

Die nächste reguläre Sitzung des Saar-Landtags ist erst für den 14. März vorgesehen. Daher sei jetzt eine Sondersitzung zum Amtswechsel in der nächsten oder in der übernächsten Woche im Gespräch, hieß es aus Parteikreisen in Saarbrücken. Der Übergang solle fließend werden: Kramp-Karrenbauer werde ihr Amt niederlegen, unmittelbar danach solle Hans gewählt werden.

An diesem Donnerstag (22. Februar) kommt der Koalitionsausschuss von CDU und SPD zusammen, um einen Termin zu finden und den Ablauf festzulegen. „Oberste Prämisse ist, dass die absolute Handlungsfähigkeit der Landesregierung bestehen bleibt und nicht durch Personalrochaden irgendwelche Verunsicherungen auftauchen können“, sagte die stellvertretende Ministerpräsidentin Anke Rehlinger (SPD) am Dienstag in Saarbrücken.