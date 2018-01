später lesen Ministerpräsidentin Dreyer erhält Saumagen-Orden FOTO: Kay Nietfeld FOTO: Kay Nietfeld Teilen

Twittern

Teilen



Nach dem SPD-Parteitag zu Koalitionsverhandlungen mit der CDU steht der rheinland-pfälzischen Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) heute etwas Abwechslung bevor: Von der Karneval- und Tanzsport-Gesellschaft „Schlotte“ erhält sie in Schifferstadt (Rhein-Pfalz-Kreis) den Saumagen-Orden. Die „Schlotte“ begründet die Ehrung damit, dass Dreyer die amtierende rheinland-pfälzische Landes-Chefin ist, noch dazu „die erste Frau in diesem Amt“. Sie sei zudem ein echtes „Pfälzer Mädel“, dem Themen wie soziale Gerechtigkeit und Bildung wichtig seien. Und sie habe es geschafft, sich in einer von Männern geprägten Welt durchzusetzen, aber „den weiblichen Charme nie verloren“. dpa