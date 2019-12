Ministerpräsidentin Dreyer fordert Kompromissbereitschaft

Mainz Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) hat in ihrer Neujahrsansprache für mehr Kompromissbereitschaft und respektvolles Miteinander in der Gesellschaft geworben. „Wir sehen gerade, wohin kompromissloses Schwarz-Weiß-Denken führt.

Der Umgangston wird respektlos. Im Netz machen sich Hass und Hetze breit; Männer und Frauen, die öffentliche Verantwortung übernehmen, werden beleidigt und bedroht“, kritisierte die SPD-Politikerin laut einer vorab verbreiteten Mitteilung. „Der Mord an dem Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke und der furchtbare Anschlag auf die Synagoge in Halle mit anschließenden Toten und Verletzten sind traurige Gipfel einer Entwicklung, der wir nicht tatenlos zusehen.“

Rheinland-Pfalz habe gute Gründe, zuversichtlich nach vorne zu schauen, betonte Dreyer. Der Wirtschaft gehe es gut, der Haushalt ohne neue Schulden erlaube es auch in den kommenden Jahren, in den ländlichen Raum, in die Infrastruktur und in digitale Zukunftsprojekte zu investieren. „Wir stehen kurz vor dem Erreichen unseres Klimaschutzzieles von 40 Prozent CO2-Reduktion bis 2020. Wir sind das Land der guten Bildung. Mit dem Kita-Zukunftsgesetz gehen wir den nächsten Schritt, um Kinder bestmöglich zu fördern und Familien zu entlasten.“