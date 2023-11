Auszeichnung Ministerpräsidentin Dreyer mit Verdienstkreuz ausgezeichnet

Dreyer wurde Anfang 2013 erste Ministerpräsidentin in Rheinland-Pfalz. „Ohne dass das der entscheidende Antrieb für Ihren Weg in die Politik war, so sind Sie doch zum Vorbild für viele junge Frauen in unserem Land geworden. Sie leben, was die von Ihnen bewunderte Ruth Bader Ginsburg forderte: „Frauen gehören in alle Posten, in denen Entscheidungen getroffen werden. Frauen dürfen nicht die Ausnahme sein““, sagte Steinmeier laut vorab verbreitetem Redemanuskript über Dreyer. Mit ihrem Durchsetzungsvermögen habe Dreyer in all ihren Ämtern immer für soziale Gerechtigkeit und Chancengleichheit gekämpft.