Politik : Malu Dreyer will nicht SPD-Chefin werden

Trier Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) schließt aus, dass sie Vorsitzende ihrer Partei wird. Ihr Platz sei im Land, nicht in Berlin, sagte Dreyer beim Besuch der Volksfreund-Redaktion.

Die SPD brauche Persönlichkeiten an der Spitze, „mit der sich die Mitglieder identifizieren können und die mit großer Leidenschaft für die Partei kämpfen, sagt Malu Dreyer. Sie selbst will aber die Partei nicht führen, sagte die SPD-Vieze-Vorsitzende gegenüber volksfreund.de. „Ich bleibe auf jeden Fall in Rheinland-Pfalz. Die Entscheidung habe ich getroffen, weil ich im Land bleiben will. Ich habe für mich immer gesagt: Entweder ganz Berlin oder ganz Rheinland-Pfalz. Für mich heißt es: ganz Rheinland-Pfalz.“