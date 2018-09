später lesen Ministerpräsidentin Malu Dreyer herrscht über das „Aalreich“ FOTO: Arne Dedert FOTO: Arne Dedert Teilen

Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (57, SPD) hat ein weiteres Amt angetreten - sie ist nun auch „Aalkönigin“ von Bad Honnef. Der kurios anmutende Titel wurde der Politikerin am Freitagabend bei einer Krönungszeremonie in der Stadt am Rhein verliehen. dpa