Aus dem Archiv 2021 Ministerpräsidentin Malu Dreyer im Porträt: „Ich fühle mich innerlich frei“

Viel Zeit für Privatleben bleibt der 60-jährigen SPD-Spitzenpolitikerin nicht, erst recht nicht, seit die Corona-Pandemie die Regierungsgeschäfte dominiert. „Ich versuche dennoch, so oft wie möglich an den Wochenenden zu Hause zu sein“, sagt die ehemalige Staatsanwältin im Gespräch mit dem Trierischen Volksfreund, in dem sich nicht alles um Politik und Corona drehen soll. Wobei das gar nicht so einfach ist. „Meine Hobbys?“ Diese Frage beantwortet Malu Dreyer mit einem Lachen. „Normalerweise gehe ich total gerne in die Natur und mag kulturelle Veranstaltungen“, sagt sie dann. Beides sei derzeit aber kaum möglich.